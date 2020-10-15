20 тыс. смертей и до 11 тыс. новых случаев за сутки — прогноз KSE по Covid-19 в Украине

В Украине до конца 2020 года количество смертей от коронавируса может достичь 20 тыс., а количество новых выявленных случаев за сутки может составлять 10-11 тыс.

Такой прогноз озвучили в Киевской школе экономики (KSE).

— Мы обновили сценарии распространения заболеваемости. Если посмотреть на желтый сценарий, по которому коронавирус распространяется в Украине, то к концу года общее количество смертей в Украине достигнет 20 тыс., — сообщил руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время презентации.

Однако он отметил, что ограничения, утвержденные правительством 13 октября, должны положительно повлиять на сокращение количества смертей.

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Также Юрий Ганиченко добавил, что максимальная нагрузка на систему здравоохранения может быть уже в начале ноября. Тогда, по расчетам специалистов, может быть занято 92% мест в реанимации.

Сейчас в Украине занято почти 40% коек для больных Covid-19. В больницах находится 20 475 пациентов и это количество увеличивается.

Ситуация с Covid-19 в Украине не улучшается. За минувшие сутки заболели еще 5 062 человека, от начала пандемии — 281 239. За время пандемии вирус унес жизни 5 302 граждан.