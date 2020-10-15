15 октября коронавирус в Украине подтвердили у 281 239 украинцев. Суточный прирост — 5 062 новых случая Covid-19.

За время пандемии вирус унес жизни 5 302 граждан страны, за день — 73.

Выздороветь удалось 119 650 пациентам, за сутки — 951.

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В Украине провели более 2,6 млн тестов методом ПЦР.

Худшая ситуация с коронавирусом в Харьковской (26 913 случаев), Львовской (23 806 случаев) и Одесской (17 511 случаев) областях.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 7 941 случай;

Волынская область — 10 320 случаев;

Днепропетровская область — 9 834 случая;

Донецкая область — 6491 случай;

Житомирская область — 9 130 случаев;

Закарпатская область — 11 305 случаев;

Запорожская область — 6 012 случаев;

Ивано-Франковская область — 15 955 случаев;

Кировоградская область — 1 440 случаев;

Киевская область — 11 978 случаев;

Львовская область — 23 806 случаев;

Луганская область — 2 125 случаев;

Николаевская область — 5 207 случаев;

Одесская область — 17 511 случаев;

Полтавская область — 5 226 случаев;

Ровенская область — 15 186 случаев;

Сумская область — 7 983 случая;

Тернопольская область — 16 700 случаев;

Харьковская область — 26 913 случаев;

Херсонская область — 2 195 случаев;

Хмельницкая область — 9 684 случая;

Черновицкая область — 17 004 случаи;

Черкасская область — 6 157 случаев;

Черниговская область — 6 179 случаев.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 14 октября, в стране подтвердили 276 177 случаев заболевания.

За сутки — 5 590 украинцев заболели Covid-19.

За время пандемии умерли от вируса 5 229 человек, выздороветь удалось 118 699 пациентам.