15 октября коронавирус в Украине подтвердили у 281 239 украинцев. Суточный прирост — 5 062 новых случая Covid-19.
За время пандемии вирус унес жизни 5 302 граждан страны, за день — 73.
Выздороветь удалось 119 650 пациентам, за сутки — 951.
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В Украине провели более 2,6 млн тестов методом ПЦР.
Худшая ситуация с коронавирусом в Харьковской (26 913 случаев), Львовской (23 806 случаев) и Одесской (17 511 случаев) областях.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 7 941 случай;
- Волынская область — 10 320 случаев;
- Днепропетровская область — 9 834 случая;
- Донецкая область — 6491 случай;
- Житомирская область — 9 130 случаев;
- Закарпатская область — 11 305 случаев;
- Запорожская область — 6 012 случаев;
- Ивано-Франковская область — 15 955 случаев;
- Кировоградская область — 1 440 случаев;
- Киевская область — 11 978 случаев;
- Львовская область — 23 806 случаев;
- Луганская область — 2 125 случаев;
- Николаевская область — 5 207 случаев;
- Одесская область — 17 511 случаев;
- Полтавская область — 5 226 случаев;
- Ровенская область — 15 186 случаев;
- Сумская область — 7 983 случая;
- Тернопольская область — 16 700 случаев;
- Харьковская область — 26 913 случаев;
- Херсонская область — 2 195 случаев;
- Хмельницкая область — 9 684 случая;
- Черновицкая область — 17 004 случаи;
- Черкасская область — 6 157 случаев;
- Черниговская область — 6 179 случаев.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине 14 октября, в стране подтвердили 276 177 случаев заболевания.
За сутки — 5 590 украинцев заболели Covid-19.
За время пандемии умерли от вируса 5 229 человек, выздороветь удалось 118 699 пациентам.