Офис президента объяснил, о чем говорится во втором вопросе президента к народу о свободной экономической зоне.
— Создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы, — отмечают в ОП.
Там уверяют, что в содержании вопроса говорится о концепции региональной экономики, которая “сошьет” регион, делает его привлекательным для бизнеса и системно восстанавливает инфраструктуру.
— Понятно — и это еще раз подчеркнем — сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом.
Ускоренное экономическое развитие с подконтрольного стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину.
В объясненные говорится, что свободная экономическая зона привлечет мировые инвестиции, станет опорой в противодействии оккупационной силе.
— Специальный лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью — это может существенно помочь украинскому Донбассу. Сначала свободному, а затем и освобожденному, — отмечают в ОП.
Утром 15 октября Владимир Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса, спросив у граждан, поддерживают ли они создания свободной экономической зоны на Донбассе?
Нужно ли создание на Донбассе свободной экономической зоны?
Первый вопрос звучит так: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
О своей инициативе проведения всенародного опроса президент объявил 13 октября, отметив, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.