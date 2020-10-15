Офис президента объяснил, о чем говорится во втором вопросе президента к народу о свободной экономической зоне.

— Создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы, — отмечают в ОП.

Там уверяют, что в содержании вопроса говорится о концепции региональной экономики, которая “сошьет” регион, делает его привлекательным для бизнеса и системно восстанавливает инфраструктуру.

— Понятно — и это еще раз подчеркнем — сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Эти районы пока переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом.

Ускоренное экономическое развитие с подконтрольного стороны линии разграничения на Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину.

В объясненные говорится, что свободная экономическая зона привлечет мировые инвестиции, станет опорой в противодействии оккупационной силе.

— Специальный лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью — это может существенно помочь украинскому Донбассу. Сначала свободному, а затем и освобожденному, — отмечают в ОП.

Утром 15 октября Владимир Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса, спросив у граждан, поддерживают ли они создания свободной экономической зоны на Донбассе?

Нужно ли создание на Донбассе свободной экономической зоны? Да

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Первый вопрос звучит так: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

О своей инициативе проведения всенародного опроса президент объявил 13 октября, отметив, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.