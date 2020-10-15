Президент Украины Владимир Зеленский представил новую главу Черниговской областной государственной администрации — Анну Коваленко. Ранее она работала заместителем руководителя Офиса президента.
Об этом он сообщил на земельном форуме Земля — народу в Черниговской области 15 октября.
— Я хочу представить нового главу Черниговской ОГА. Она будет единственной женщиной, которая возглавит область. Я уверен, что в дальнейшем все больше женщин будет становиться председателями областных администраций. Это действительно важно, — подчеркнул президент.
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Анна Коваленко — бывшая активистка Майдана, командир 39 сотни Самооборона Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом от партии Слуга народа. С 2019 года работала заместителем руководителя Офиса президента.
В апреле 2020 года Анну Коваленко уволили с должности и назначен заместителем министра развития общин и территорий.
Андрей Прокопенко подал в отставку
12 сентября экс-председатель Черниговской областной госадминистрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке из-за лишения влияния на кадровую политику.
По его словам, основная причина — он фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. А глава ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый глава ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона.