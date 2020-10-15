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Факты / Украина / Общество

Когда Украина получит препарат Ремдесивир от Covid-19 — ответ Минздрава

Первая партия препарата Ремдесивир поступит в Украину до конца следующей недели.

Министерство здравоохранения получит 18 тыс. доз, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Государство закупает Ремдесивир для 28 тыс. пациентов.

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Правительство выделило дополнительные средства для закупки вакцин от гриппа и пневмококковой инфекции для медиков, работников образования, полицейских и пограничников.

— Общее количество доз, которое мы закупаем 1,4 млн доз. У нас уже есть подтверждение на около 100 тыс. доз, еще ждем 160 тыс. Это за бюджетные средства, чтобы мы могли лечить группы риска, — сказал глава Минздрава.

Ремдесивир

Противовирусный препарат Ремдесивир снижает смертность и сокращает время до выздоровления у пациентов, больных коронавирус.

В исследовании ученых из США приняли участие более 1 062 пациентов с признаками инфекции нижних дыхательных путей. Все, кто получал препарат, начали чувствовать себя лучше и выздоровели быстрее.

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