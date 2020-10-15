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Факты / Украина / Общество

445 за сутки: в Киеве увеличилось количество новых больных Covid-19 (Обновляется)

15 октября в Киеве зафиксировали 445 новых случая заражения Covid-19.

Всего в столице 28 957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 535 человек, за сутки — 17 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Заболели:

  • 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 18 девочек от 4 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 лет до 17.

Заболели также 16 медиков.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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