Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

15 октября в Киеве зафиксировали 445 новых случая заражения Covid-19.
Всего в столице 28 957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус унес жизни 535 человек, за сутки — 17 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.
Заболели:
- 252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
- 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 18 девочек от 4 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 лет до 17.
Заболели также 16 медиков.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.