Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

15 октября в Киеве зафиксировали 445 новых случая заражения Covid-19.

Всего в столице 28 957 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 535 человек, за сутки — 17 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.

Заболели:

252 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

18 девочек от 4 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 лет до 17.

Заболели также 16 медиков.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: