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Факты / Украина / Общество

МОН утвердило правила поступления 2021

Министерство образования и науки утвердило условия приема на получение высшего образования на 2021 год. Вступительная кампания запланирована на июль.

О соответствующем решении сообщил временно исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.

— Мы планируем провести следующую вступительную кампанию в июля 2021 года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года.

Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие смогут подавать заявления на вступление в электронном виде.

Поступление 2021 — МОН утвердило условия приема

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На врачебные специальности Стоматология, Медицина, Педиатрия для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов из второго и третьего конкурсных предметов.

Для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 года и 2021 года, результаты единого вступительного испытания (ЕФВВ) — только 2021 года.

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