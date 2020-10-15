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Факты / Украина / Бизнес и финансы

МВФ назвал курс гривны к доллару

Международный валютный фонд обнародовал данные относительно курса гривны к доллару по паритету покупательной способности.

В 2020 году этот курс составляет 27,33 грн/доллар, обменный курс — 27,20 грн/доллар.

Об этом говорится в материалах к октябрьского обзора МВФ Перспективы мировой экономики.

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По данным МВФ, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) на одного украинца в 2020 году в текущих ценах составит $3,425 тыс., в то же время по паритету покупательной способности — $12 710.

ВВП Украины в 2020 году в текущих ценах составит $142,25 млрд, а по паритету покупательной способности $527,9 млрд.

Курс 15 октября

Национальный банк Украины установил на 15 октября курс доллара к украинской гривне на уровне 28,31 грн/$.

Это значит, что национальная валюта потеряла 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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