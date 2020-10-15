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Факты / Украина / Общество

На Донбассе боевики пять раз открывали огонь с начала суток

В зоне боевых действий на Донбассе с начала 15 октября боевики пять раз нарушили режим тишины. Раненых или погибших среди украинских военных нет.

Обстрелы зафиксировали у Авдеевки, Причепиловки и Новотошковского.

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Вчера, 14 октября, в штабе зафиксировали три нарушения перемирия боевиками. У Водяного и Новомихайловки они использовали стрелковое оружие. А вблизи Авдеевки — ручной противотанковый гранатомет и автоматический станковый гранатомет.

Украинские военные ответный огонь ни открывали.

Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.

Источник: Штаб ООС

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