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Факты / Украина

Отопительный сезон в Киеве стартует с 16 октября — Кличко

В Киеве отопительный сезон начнется с 16 октября.

Об этом во время брифинга 15 октября заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение, — сообщил Виталий Кличко.

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По словам Кличко, решение приняли из-за похолодания, которое ожидается на следующей неделе — ночью температура будет снижаться до + 3° — + 5°.

Отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине должен пройти хорошо, ведь страна имеет рекордные запасы топлива.

Об этом в сентябре заявляла и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

Страна заготовила 3 млн тонн угля, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, в украинские хранилища закачали 26 млрд куб. м. газа.

Источник: КГГА

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