Отопительный сезон во Львове начнется 16 октября

Отопительный сезон в Киеве начнут 16 октября.
Мэр города Андрей Садовый уже подписал соответствующее распоряжение.
— 16 октября мы начинаем планомерное представление тепла во все дома Львова. Весь жилой фонд завтра с утра будет подключаться без проблем, — отметил мэр Львова.
По его словам, кроме жилых домов, тепло подадут в коммунальные учреждения культуры.
Что же касается школ, то начало отопительного сезона там состоится в другие сроки, поскольку вскоре школы уйдут на каникулы.
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Отопительный сезон в Украине
Украина готова к отопительному сезону на 90%. На ТЭС и ТЭЦ есть стабильные запасы топлива и газа.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил председателям ОГА, министерствам и Нафтогазу немедленно решить неисправности на проблемных ТЭЦ.