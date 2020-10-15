Отопительный сезон во Львове начнется 16 октября

Отопительный сезон в Киеве начнут 16 октября.

Мэр города Андрей Садовый уже подписал соответствующее распоряжение.

— 16 октября мы начинаем планомерное представление тепла во все дома Львова. Весь жилой фонд завтра с утра будет подключаться без проблем, — отметил мэр Львова.

По его словам, кроме жилых домов, тепло подадут в коммунальные учреждения культуры.

Что же касается школ, то начало отопительного сезона там состоится в другие сроки, поскольку вскоре школы уйдут на каникулы.

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Отопительный сезон в Украине

Украина готова к отопительному сезону на 90%. На ТЭС и ТЭЦ есть стабильные запасы топлива и газа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил председателям ОГА, министерствам и Нафтогазу немедленно решить неисправности на проблемных ТЭЦ.