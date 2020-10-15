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Факты / Украина

Полиция открыла еще 12 уголовных дел за нарушение избирательного процесса

За последние сутки полиция Украина открыла еще 12 уголовных производств за нарушение избирательного процесса накануне местных выборов 2020.

Правоохранители зарегистрировали 196 новых заявлений.

Всего с 5 сентября 2020 года в Украине зафиксировали 4 690 таких сообщений.

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Правоохранители внесли информацию в ЕРДР по 346 уголовным преступлениям.

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Кроме того, были составлены 1 152 административных протокола.

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Местные выборы в Украине

25 октября 2020 года в Украине состоятся местные выборы.

В этом году украинцам придется голосовать в условиях карантина и заполнять бюллетени нового образца.

Предвыборная кампания в Украине проходит не безе нарушений, о чем регулярно отчитываются представители правоохранительных органов.

Полиций создала чат-бот в Telegram, куда украинцы могут сообщать о любых нарушениях избирательного процесса накануне местных выборов 2020.

Источник: Нацполиция

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