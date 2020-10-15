За последние сутки полиция Украина открыла еще 12 уголовных производств за нарушение избирательного процесса накануне местных выборов 2020.

Правоохранители зарегистрировали 196 новых заявлений.

Всего с 5 сентября 2020 года в Украине зафиксировали 4 690 таких сообщений.

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Правоохранители внесли информацию в ЕРДР по 346 уголовным преступлениям.

Кроме того, были составлены 1 152 административных протокола.

Местные выборы в Украине

25 октября 2020 года в Украине состоятся местные выборы.

В этом году украинцам придется голосовать в условиях карантина и заполнять бюллетени нового образца.

Предвыборная кампания в Украине проходит не безе нарушений, о чем регулярно отчитываются представители правоохранительных органов.

Полиций создала чат-бот в Telegram, куда украинцы могут сообщать о любых нарушениях избирательного процесса накануне местных выборов 2020.