Полиция открыла дело из-за антисемитских надписей возле ОП

Правоохранители Киева устанавливают людей, причастных к появлению под зданием Офиса президента плаката с антисемитскими надписями.

Это правонарушение наказывается наложением штрафа или заключением на срок до четырех лет.

Заявителем оказалась еврейская община Украины. Досудебное расследование продолжается.

Антисемитизм — это одна из форм национальной и религиозной нетерпимости, которая выражается в неприязненном или враждебном отношении к евреям.

Зеленский об антисемитизме

Украинская власть осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Умань ежегодно принимает десятки тысяч гостей, но в этом году коронавирус внес определенные коррективы.

— Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитическом фоне, — сказал он.

Глава государства сообщил, что согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной в Восточной Европе с наименьшим показателем антисемитизма.