PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Нужно политическое решение: ВСУ готовы захватить в плен главарей “ЛНР” и “ДНР”

Вооруженные Силы Украины имеют достаточно возможностей, чтобы захватить главарей так называемых ЛНР и ДНР — Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

Нужно политическое решение: ВСУ готовы захватить в плен главарей “ЛНР” и “ДНР”

— Это выполнимая задача. Наши способности позволяют сделать любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение.

В качестве примера Кривонос привел спецоперацию по ликвидации начальника “народной милиции ЛНР” в 2017 году.

Читайте: СБУ задержала организатора “референдума” о провозглашении так называемой ЛНР

Генерал отметил, что и Пушилин, и Пасечник уже находились в украинском плену.

В 2019 году, во время очередного обмена пленными, боевиков были включены в списки и освобождены.

Источник: Обозреватель

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка