Нужно политическое решение: ВСУ готовы захватить в плен главарей “ЛНР” и “ДНР”

Вооруженные Силы Украины имеют достаточно возможностей, чтобы захватить главарей так называемых ЛНР и ДНР — Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

— Это выполнимая задача. Наши способности позволяют сделать любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение.

В качестве примера Кривонос привел спецоперацию по ликвидации начальника “народной милиции ЛНР” в 2017 году.

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Генерал отметил, что и Пушилин, и Пасечник уже находились в украинском плену.

В 2019 году, во время очередного обмена пленными, боевиков были включены в списки и освобождены.