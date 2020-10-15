15 октября в Украине не улучшается ситуация с коронавирусом, суточный прирост снова более 5 тыс. новых больных. Больницы заполняются, в связи с чем нужно срочно решать этот вопрос.

По состоянию на четверг вирус подтвердили у 281 239 украинцев, за сутки — 5 062 новых случая Covid-19.

Самая сложная эпидситуация в Харьковской, Львовской и Одесской областях. Лидер среди городов — Киев: 28 957 подтвержденных и 445 новых случаев заражения Covid-19.

Читайте: Коронавирус в Украине: как планируют пополнять резервы для борьбы с Covid-19

Из-за большого суточного прироста места для больных коронавирусом в больницах стали заполняться активнее, 15 октября в Украине занято уже более 20 тыс. коек.

— У нас есть 52 тыс. коек, которые мы можем выделить под лечение больных коронавирусом. На сегодня в больницах находится 20 475 пациентов. И это количество увеличивается, — заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Для решения этой проблемы придется привлекать все резервы страны. Сначала хотят перепрофилировать другие учреждения. Потом могут начать создавать полевые госпитали.

Из-за ухудшения эпидситуации Кабмин рекомендовал отправить школьников на каникулы с 15 октября, однако местные власти многих регионов не прислушались к рекомендациям, а приняли свои решения, согласно планам.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине, за все время вирус унес жизни 5 302 граждан страны.

Преодолели болезнь 119 650 пациентов.

В стране провели уже более 2 млн тестов методом ПЦР.