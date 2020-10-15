15 октября президент Владимир Зеленский заявил, что второй вопрос на опросе во время местных выборов будет касаться создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Подобная инициатива обсуждается властью уже достаточно давно и должна стать шагом для прекращения войны на Донбассе и последующей реинтеграции оккупированных территорий.

Но действительно ли сейчас стоит поднимать соответствующий вопрос и можно ли выносить его на обсуждение в общество в заявленном формате?

Что такое СЭЗ

Обычно, свободной экономической зоной называют территорию страны, которая выделена из общей таможенной границы и имеет особые условия для ведения бизнеса, инвестиций, уплаты налогов и тому подобное.

У СЭЗ много функций, но для Украины самой ценной является привлечение иностранных инвестиций. Это, в свою очередь, должно активизировать бизнес в регионе.

И учитывая специфику ситуации на Донбассе, это может быть не такой уж и хорошей идеей для восстановления притока инвестиций, ведь часть территорий до сих пор оккупирована.

От власти уже неоднократно звучали заявления о том, что специальные налоговые условия могут стать важным шагом для установления мира на Донбассе.

— Что касается создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), которые придут на территории, которые сегодня являются временно оккупированными и те, которые расположены у линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Образ и концепция сегодня. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в августовском интервью Радио Свободе.

В разъяснении инициативы главы государства на сайте Офиса президента также говорится о том, что свободная экономическая зона должна стать укоренением эффективной реинтеграционной модели оккупированных территорий.

Сначала СЭЗ создадут только на подконтрольных Украине территориях Донбасса, чтобы создать экономическую мотивацию бизнеса и населения для возвращения даже на те территории, которые находятся рядом с линией разграничения.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что видит позитив в создании свободной экономической зоны на Донбассе.

— Это не плохая идея, о которой можно говорить в контексте возвращения оккупированных территорий. Это гораздо лучше, чем внесение изменений в Конституцию, предоставление какого-либо “особого статуса” оккупированным территориям Донбасса. Бизнес в значительной степени положительно рассматривает эту идею. Однако нужно очень четко прописать особенности ее функционирования и очень четко выписать в законах формы и механизмы хозяйственных отношений, которые там будут существовать, — говорит политолог.

В частности, это связано с тем, что на Донбассе уже не впервые пытаются создать свободные экономические зоны.

На те же грабли

На Донбассе уже были такие свободные экономические зоны, как Азов (в городе Мариуполь) и Донбасс.

По словам Рейтеровича, проблема в том, что они были СЭЗ только на словах и почти не приносили пользы стране.

— В реальности ничего не изменилось, кроме оптимизации налоговой нагрузки, но она нанесла колоссальный ущерб для государственного бюджета. Можно, конечно, спросить мнение граждан об этом, но проблема в том, разбираются ли люди вообще, что это такое, — высказывает мнение политолог.

Проблему в вопросе, который хочет вынести на обсуждение глава государства, видит и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он считает, что подобные вопросы не нужно выносить на обсуждение общественности, ведь большинство людей просто не знают, что такое свободная экономическая зона, а потому не будут понимать, на что вообще дают ответ.

— Считаю некорректным задавать вопросы, которые требуют профессиональных знаний. Это все равно, что в вопросе использовать медицинскую терминологию, к которой рядовой гражданин не имеет никакого отношения. Это некорректно, ведь люди не смогут дать квалифицированный ответ, — говорит Пендзин.

К этому добавляется и то, что мы четко не понимаем, о каких именно территориях идет речь. Да, в Офисе президента уже уточнили, что первое время не будут говорить об ОРДЛО, но четко определенных границ СЭЗ все равно не предоставляют.

И для экономики создание такой зоны не сулит ничего хорошего. По словам Пендзина, эксперимент с предыдущими экономическими зонами показал неприятную картину.

— На территории Донецкой области уже была открыта экономическая зона, которую закрыли из-за фантастических убытков, она показала отрицательный результат. Мы снова встаем на те же грабли, — высказывает мнение исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Вынести соответствующий вопрос для обсуждения могли и просто из-за ожидания общества, ведь как только президент анонсировал опрос, появились спекуляции относительно “особого статуса” Донецкой и Луганской областей.

Пример, а не цель

Конечно, поднять тему открытой экономической зоны на Донбассе могли не только из-за ожидания украинцев, но и в подготовке к дальнейшему обсуждению завершения войны на Донбассе.

То есть, это может превратиться в некий инструмент для переговоров с РФ. Вопрос в том, согласится ли на это народ Украины.

— Мы можем в трехсторонней контактной группе предложить такую ​​идею (о СЭЗ, — Ред.). Конечно, Россия воспримет ее крайне негативно, ведь для них политический аспект гораздо важнее экономического. Но для Украины это может быть определенным преимуществом. Мы можем говорить об инициативе нашим западным партнерам. Кстати, европейские партнеры о свободных экономических зонах, создании отдельных фондов по восстановлению Донбасса говорили достаточно активно на определенном этапе, — рассказывает Рейтерович.

То есть частично это может быть демонстрацией наших внешнеполитических амбиций, желания развивать диалог и тому подобное.

С другой стороны, это все же должно помочь в реализации процесса реинтеграции. Возможно, обратить внимание граждан, проживающих на оккупированных территориях на то, как должен функционировать и развиваться бизнес.

А примером для этого может стать восстановление прифронтовых территорий.

— Потом можно будет показать оккупированным территориям, как у нас изменилась ситуация. И децентрализация, и свободная экономическая зона, и экономическое развитие, а у вас — нет, потому что вы под оккупацией. Соответственно, давайте будем вас возвращать. Мне кажется, что расчет именно на это, — говорит политолог.

В общем, второй вопрос, который войдет в опрос на местных выборах, не является чем-то, что нужно выносить на суд общественности.

Мы слишком мало знаем о том, для чего именно его снова решили поднять. Если это попытка создать новую площадку для инвестиций, то украинцы не смогут дать ему адекватную оценку.

У большинства граждан не хватает информации о том, какие последствия будет иметь создание СЭЗ на Донбассе.

Если же с помощью открытой экономической зоны власть пытается создать новую повестку дня в переговорах, то об этом также нужно сказать.

Пожалуй из всех вопросов, этот будет наиболее сложным и контроверсионным. И даже после опроса власти не раз придется возвращаться к нему, чтобы все уточнить.

Владислав Бомбела