Дело Маркива: приговор итальянского суда объявят в ноябре

Приговор по делу украинского нацгвардийця Виталия Маркива будет объявлен в ноябре.

Также к материалам будет добавлен фильм-расследование Не в том месте, не в то время, где собраны главные факты непричастности Маркива к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли на линии соприкосновения.

— Решение суда о включении новых материалов является важным, но неизвестно, как на них отреагирует суд и отреагирует ли вообще. Это мы узнаем в день вердикта, который прогнозируют на ноябрь, — говорится в сообщении.

В то же время сторона обвинения продолжает настаивать на том, что “в мае 2014 года на Донбассе не было войны”.

Кроме этого, апелляционный суд в Милане принял новый перевод слов Маркива, доказывающие его невиновность. Речь идет о записи разговора с сокамерником, которая датируется июлем 2017 года.

Согласно экспертному переводу, Виталий Маркив не говорил фразу “мы убрали репортера” (на чем долгое время настаивал прокурор), а “в 2014 году был убит репортер, а вину хотят перевести на меня.”

Следующее заседание должно состояться 23 октября, на котором будет рассмотрен новые доказательства к материалам дела Виталия Маркива, который с 2017 года находится в итальянской тюрьме.

Как сообщил омбудсмен, сейчас Маркив “держится очень хорошо”.