В Голосеевском районе Киева отключат воду — список улиц

В Киеве в Голосеевском районе с 22.00 15 октября до 06.00 16 октября не будет водоснабжения.

В Киевводоканале уточняют, что отсутствие воды будет из-за проведение реконструкции водопроводного узла городской сети на Надднепрянском шоссе.

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Водоснабжение отключат по следующим адресам:

ул. Промышленная, 1, 3, 4, 5,

ул. Инженерная, 1;

ул. Камышинская, 4;

ул. Баррикадная, 5-18, 7-11;

пер. Кирпичный, 12, 12-А;

ул. Лауреатская, 4-50, 5-49;

ул. Коренная, 1-13, 2-50;

ул. Цветущая, 2-10, 3-11;

ул. Коммунальная, 7-39-Б, 10-66-Б;

ул. Заболотного, 35, 37;

ул. Фестивальная, 24-34;

Столичное шоссе, 101, 11-13;

ул. Стройиндустрии, 8, 7-В.

Кроме того, Киевводоканал предупреждает, что будет снижено давление с вероятным отсутствием воды на верхних этажах домов по адресам:

ул. Пироговский путь, 42, 44, 44-А, 50-180, 71-237, 50, 137, 162-Б, 94-А, 94-96, 135, 148;ул. Набережно-Корчеватская, 10-54; 13-21, 27, 29, 56/66, 56/66 корп. 2, корп. 3, 68, 80, 82, 84, 86, 88/17, 90, 92, 94, 31, 94-А, 78 , 56/66 корп. А, Б, 84;

ул. Новопироговская, 1-17, 2-18, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33, 29-А, 50, 52, 56, 58, 58-А, 60, 62, 62-А;

ул. Островная, 4-8, 11-15;

ул. Охотничье, 7-13;

пер. Охотничий, 2-30, 7-29-А;

пер. Вито-Литовский 6, 8, 10, 17, 17-А, 25/2, 31/2;

пер. Плещеева, 2/16, 4-А, 5, 6/2, 6/3, 6-А, 7, 8, 9;

ул. Плещеева, 4, 6-А, 16/2, 20, 20/1, 34, 10;

ул. Витянская, 1 9, 4-8.

Вода в Киеве

В августе 2020 года в Киеве провели исследования воды на наличие коронавируса. По данным Киевводоканала, в течение июля-августа 2020 года были отобраны 30 различных образцов сточных вод в пяти городах Украины, в частности в Киеве.

Для этого исследования отбирались композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения. Также в лаборатории исследовали воду после ее очистки.

Источник: Киевводоканал