В Киеве 16 октября пройдут масштабные антитеррористические учения

16 октября в Киеве пройдут масштабные антитеррористические учения в Киеве.

Учения будут проходить в Печерском и Деснянском районах, сообщили в Службе безопасности Украины.

В тренировках будут принимать участие подразделений полиции, Нацгвардии, ДСНС и органов государственной власти.

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В ведомстве предупреждают о временном ограничении движения транспорта и пешеходов и проверку документов.

Жителей города призывают соблюдать правила личной безопасности.

В случае нахождения макетов взрывных устройств информировать правоохранителей по телефону горячей линии (044) 253-06-71.

Раскрыли заказное убийство

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по предупреждению убийства киевлянина.

По информации правоохранительных органов, группа преступников спланировала ограбление и убийство предпринимателя в Киеве. Для этого лидер группировки собирался внезапно напасть на жертву, обстрелять автомобиль и завладеть наличными в размере $ 200 тыс., которую он перевозил.

Источник: СБУ