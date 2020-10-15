В Луцке врачи единственного в городе роддома вышли на протест.

Они пикетируют городской совет, ведь сегодня во время сессии местные депутаты должны принять решение о перепрофилировании заведения под госпиталь для больных коронавирусом.

Поскольку к медикам никто из представителей власти не вышел, они перекрыли дорогу, двигаясь по пешеходному переходу. Время от времени они пропускают общественный транспорт.



















В Луцке в роддоме хотят сделать госпиталь для больных Covid-19 — медики вышли на протест / 5 фотографий

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В то же время в городском совете отмечают, что решение о перепрофилировании роддома не изменят.

По состоянию на 15 октября коронавирусом в Украине заболели еще 5 062 человека, с начала пандемии — 281 239.

Вирус уже унес жизни 5 302 граждан страны, за день — 73. Выздороветь удалось 119 650 пациентам, за сутки — 951.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской области (651), Киеве (445), Львовской (332) и Сумской (271) областях.