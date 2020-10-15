В Одессе парень разбил окно маршрутки из-за отказа в проезде

В Одессе парень разгромил маршрутку. Инцидент произошел по маршруту №121.

После того, как ему отказали в проезде стоя из-за карантинных ограничений, молодой человек бросил камнем в окно маршрутного такси.

Окно разбилось, а один из пассажиров получил ушиб.

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После совершения преступления хулиган сразу скрылся с места происшествия.

В Киеве горела маршрутка

В Оболонском районе столицы во время движения загорелась маршрутка. На помощь бросились водители, которые проезжали мимо.

До приезда спасателей им удалось погасить пламя огнетушителями. Известно, что во время происшествия не пострадал ни один человек.

В начале октября в Киеве маршрутное такси сбило трех прохожих. Одна женщина умерла, двух забрали в больницу.

По словам водителя маршрутки, у него отказали тормоза.

Источник: Одесса Info