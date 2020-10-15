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Факты / Украина / Общество

В Украине количество городов зеленой зоны стремительно уменьшается — Ляшко

В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий зеленого уровня эпидемической опасности. Сейчас в зеленой зоне находятся 54 населенных пункта.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

По его словам, еще на прошлой неделе в зеленую зону входило 158 населенных пунктов, а месяц назад их количество составляло 282.

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Карантинные зоны

В Украине обновили карантинное зонирование. Киев остался в оранжевой зоне.

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в красную зону отнесли такие города, как Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Новое карантинное зонирования в Украине начнет действовать с понедельника, 19 октября.

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