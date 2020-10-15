В Министерстве здравоохранения сообщили, что в целом есть 52 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 октября в Украине заняты уже более 20 тыс. больничных коек.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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— У нас есть 52 тыс. коек, которые мы можем выделить под лечения больных коронавирусом. На сегодня в больницах находится 20 475 пациентов. И это количество увеличивается. И она будет увеличиваться, если мы не будем соблюдать установленные правила. Это очень важно, чтобы прервать эту цепь передачи болезни. Мир ничего другого не придумал, — сообщил министр.

По словам Степанова, количество тяжелобольных и пациентов средней тяжести ежедневно увеличивается, поэтому нужно соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и пользоваться антисептическими средствами.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 октября в Украине обнаружили 5 062 новых случая коронавируса. За время пандемии вирус унес жизни 5 302 граждан страны, за день — 73. Выздороветь удалось 119 650 пациентам, за сутки — 951.

Наибольшее количество больных зафиксирована в Харьковской (26 913 случаев), Львовской (23 806 случаев) и Одесской (17 511 случаев) областях.