Анна Коваленко 15 октября возглавила госадминистрацию Черниговской области.
Что о ней известно – в биографии Коваленко.
Журналистка, активистка и театровед по образованию. Анне Коваленко всего 29 лет. Родилась 5 мая 1991 года в Буче Киевской области.
В 2013 году закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (магистр театроведения).
А затем – аспирантуру Национальной академии государственного управления при президенте Украины (публичное управление).
В 2008-2013 годах работала журналистом на ТРК Радио Эра и телеканале СТБ.
Параллельно была заместителем директора по связям с общественностью издательского дома Антиквар и исполнительным директором Ассоциации европейских журналистов. Украинская секция.
Активная участница Майдана – была сотником 39-й женской сотни Самообороны Майдана.
В 2014-2015 годах – советник министра обороны и министра информационной политики.
В 2019 году прошла в Верховную Раду по списку Слуги народа.
Но уже в сентябре сложила полномочия нардепа – ее назначили заместителем руководителя Офиса президента. На этой должности она была до 22 апреля 2020 года.
А затем назначена заместителем министра развития общин – до сегодняшнего дня.
Декларация
В декларации за 2019 год указано, что Коваленко зарегистрирована в квартире, которая находится в Буче, но владелец у нее другой. Но она владеет половиной дома в селе Клавдиево-Тарасово Киевской области и частью земельного участка.
Зарплата Коваленко по основному месту работы составила 147,26 тыс. грн за год, наличными хранит $50 тыс. Машины у нее нет.
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Назначение Анны Коваленко председателем Черниговской ОГА
Предыдущий глава области Андрей Прокопенко подал в отставку 12 сентября.
15 октября президент Владимир Зеленский представил новую главу Черниговской областной государственной администрации — Анну Коваленко, ранее работавшую заместителем руководителя Офиса президента.
Фото: Анна Коваленко