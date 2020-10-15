Анна Коваленко 15 октября возглавила госадминистрацию Черниговской области.

Что о ней известно – в биографии Коваленко.

Журналистка, активистка и театровед по образованию. Анне Коваленко всего 29 лет. Родилась 5 мая 1991 года в Буче Киевской области.

В 2013 году закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (магистр театроведения).

А затем – аспирантуру Национальной академии государственного управления при президенте Украины (публичное управление).

В 2008-2013 годах работала журналистом на ТРК Радио Эра и телеканале СТБ.

Параллельно была заместителем директора по связям с общественностью издательского дома Антиквар и исполнительным директором Ассоциации европейских журналистов. Украинская секция.

Активная участница Майдана – была сотником 39-й женской сотни Самообороны Майдана.

В 2014-2015 годах – советник министра обороны и министра информационной политики.

В 2019 году прошла в Верховную Раду по списку Слуги народа.

Но уже в сентябре сложила полномочия нардепа – ее назначили заместителем руководителя Офиса президента. На этой должности она была до 22 апреля 2020 года.

А затем назначена заместителем министра развития общин – до сегодняшнего дня.

Декларация

В декларации за 2019 год указано, что Коваленко зарегистрирована в квартире, которая находится в Буче, но владелец у нее другой. Но она владеет половиной дома в селе Клавдиево-Тарасово Киевской области и частью земельного участка.

Зарплата Коваленко по основному месту работы составила 147,26 тыс. грн за год, наличными хранит $50 тыс. Машины у нее нет.

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Назначение Анны Коваленко председателем Черниговской ОГА

Предыдущий глава области Андрей Прокопенко подал в отставку 12 сентября.

15 октября президент Владимир Зеленский представил новую главу Черниговской областной государственной администрации — Анну Коваленко, ранее работавшую заместителем руководителя Офиса президента.

Фото: Анна Коваленко