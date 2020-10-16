За сутки еще 5 992 положительных теста на Covid-19. Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 16 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 287 231 гражданин.

За время эпидемии от осложнений умерло 5 408 человек, а за сутки — 106.

В то же время выздоровели уже 121 919 украинцев, из которых 2 269 — за последний день.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 544, в Одесской — 502 и в Киеве — 455.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус в областях:

Винницкая обл – 8 070 (+129)

Волынская обл – 10 515 (+195)

Днепропетровская обл – 10 257 (+423)

Донецкая обл – 6 658 (+167)

Житомирская обл — 9286 (+156)

Закарпатская обл – 11 461 (+156)

Запорожская обл – 6 162 (+150)

Ивано-Франковская обл – 16 163 (+208)

Кировоградская обл – 1 468 (+28)

г. Киев – 29 412 (+455)

Киевская обл – 12 207 (+229)

Львовская обл – 24 171 (+365)

Луганская обл – 2 229 (+104)

Николаевская обл – 5 336 (+129)

Одесская обл – 18 013 (+502)

Полтавская обл – 5 469 (+243)

Ровенская обл – 15 398 (+212)

Сумская обл – 82 52 (+269)

Тернопольская обл – 16 916 (+216)

Харьковская обл – 27 457 (+544)

Херсонская обл – 2 264 (+69)

Хмельницкая обл – 10 098 (+414)

Черновицкая обл – 17 203 (+199)

Черкасская обл – 6 387 (+230)

Черниговская обл – 6 379 (+200).

Коронавирус в Украине 15 октября

По состоянию на 15 октября коронавирус в Украине подтвердили у 281 239 человек, а за сутки заболели еще 5 062 украинца.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 5 302 гражданина, а за день — 73.

Выздоровел за вчерашний день 951 пациент, а в целом – 119 650.