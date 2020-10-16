За сутки еще 5 992 положительных теста на Covid-19. Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 16 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 287 231 гражданин.
За время эпидемии от осложнений умерло 5 408 человек, а за сутки — 106.
В то же время выздоровели уже 121 919 украинцев, из которых 2 269 — за последний день.
Больше всего новых случаев в Харьковской области — 544, в Одесской — 502 и в Киеве — 455.
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Коронавирус в областях:
- Винницкая обл – 8 070 (+129)
- Волынская обл – 10 515 (+195)
- Днепропетровская обл – 10 257 (+423)
- Донецкая обл – 6 658 (+167)
- Житомирская обл — 9286 (+156)
- Закарпатская обл – 11 461 (+156)
- Запорожская обл – 6 162 (+150)
- Ивано-Франковская обл – 16 163 (+208)
- Кировоградская обл – 1 468 (+28)
- г. Киев – 29 412 (+455)
- Киевская обл – 12 207 (+229)
- Львовская обл – 24 171 (+365)
- Луганская обл – 2 229 (+104)
- Николаевская обл – 5 336 (+129)
- Одесская обл – 18 013 (+502)
- Полтавская обл – 5 469 (+243)
- Ровенская обл – 15 398 (+212)
- Сумская обл – 82 52 (+269)
- Тернопольская обл – 16 916 (+216)
- Харьковская обл – 27 457 (+544)
- Херсонская обл – 2 264 (+69)
- Хмельницкая обл – 10 098 (+414)
- Черновицкая обл – 17 203 (+199)
- Черкасская обл – 6 387 (+230)
- Черниговская обл – 6 379 (+200).
Коронавирус в Украине 15 октября
По состоянию на 15 октября коронавирус в Украине подтвердили у 281 239 человек, а за сутки заболели еще 5 062 украинца.
Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 5 302 гражданина, а за день — 73.
Выздоровел за вчерашний день 951 пациент, а в целом – 119 650.