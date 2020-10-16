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Факты / Украина

5 992 за сутки — в Украине новый антирекорд коронавируса

За сутки еще 5 992 положительных теста на Covid-19. Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 16 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 287 231 гражданин.

За время эпидемии от осложнений умерло 5 408 человек, а за сутки — 106.

В то же время выздоровели уже 121 919 украинцев, из которых 2 269 — за последний день.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 544, в Одесской — 502 и в Киеве — 455.

ЧитайтеКоронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус в областях:

  • Винницкая обл – 8 070 (+129)
  • Волынская обл – 10 515 (+195)
  • Днепропетровская обл – 10 257 (+423)
  • Донецкая обл – 6 658 (+167)
  • Житомирская обл — 9286 (+156)
  • Закарпатская обл – 11 461 (+156)
  • Запорожская обл – 6 162 (+150)
  • Ивано-Франковская обл – 16 163 (+208)
  • Кировоградская обл – 1 468 (+28)
  • г. Киев – 29 412 (+455)
  • Киевская обл – 12 207 (+229)
  • Львовская обл – 24 171 (+365)
  • Луганская обл – 2 229 (+104)
  • Николаевская обл – 5 336 (+129)
  • Одесская обл – 18 013 (+502)
  • Полтавская обл – 5 469 (+243)
  • Ровенская обл – 15 398 (+212)
  • Сумская обл – 82 52 (+269)
  • Тернопольская обл – 16 916 (+216)
  • Харьковская обл – 27 457 (+544)
  • Херсонская обл – 2 264 (+69)
  • Хмельницкая обл – 10 098 (+414)
  • Черновицкая обл – 17 203 (+199)
  • Черкасская обл – 6 387 (+230)
  • Черниговская обл – 6 379 (+200).

Коронавирус в Украине 15 октября

По состоянию на 15 октября коронавирус в Украине подтвердили у 281 239 человек, а за сутки заболели еще 5 062 украинца.

Жертвами Covid-19 с начала пандемии стали 5 302 гражданина, а за день — 73.

Выздоровел за вчерашний день 951 пациент, а в целом – 119 650.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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