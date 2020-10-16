Красная зона карантина: список ограничений с 19 октября

С 19 октября в Украине вступает новый раздел территории страны на карантинные зоны.
Решение об этом приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 октября.
В то же время комиссия рассмотрела и подобрала индивидуальные ограничения для регионов с красным уровнем эпидемической опасности.
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В красную зону попали:
- города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
- города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Билоукраинський, Кормянский, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
- город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
- Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
- город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
- города Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
- города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
- город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
- город Нежин Черниговской области.
Что запрещено с 19 октября:
- во всех регионах запрещена работа учреждений культуры и детских лагерей, работа ресторанов в ночное время, работа хостелов, плановые операции, массовые мероприятия с участием более 10 человек;
- в Донецкой области запрещена работа торгово-развлекательных центров.
Во всех регионах красной зоны, разрешается движение общественного транспорта.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
В Донецкой области можно будет посещать учреждения и учреждения, оказывающие социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельствами;
В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой области продолжат работу школы, колледжи и вузы и заведения общественного питания.
Во всех регионах красной зоны будут работать банки, страховые агентства, медицинские и ветеринарные учреждения, заправки, станции техобслуживания автомобилей, ремонт бытовой техники и почта.
Карантин в Украине
Согласно решению Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать до 31 декабря.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации произошло карантинное зонирования: появилось разделение на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.
Такой механизм помогает понимать, где нужно усиливать или ослаблять ограничения через Covid-19.