Красная зона карантина: список ограничений с 19 октября

С 19 октября в Украине вступает новый раздел территории страны на карантинные зоны.

Решение об этом приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 октября.

В то же время комиссия рассмотрела и подобрала индивидуальные ограничения для регионов с красным уровнем эпидемической опасности.

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В красную зону попали:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Билоукраинський, Кормянский, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;

город Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

города Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

город Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

город Нежин Черниговской области.

Что запрещено с 19 октября:

во всех регионах запрещена работа учреждений культуры и детских лагерей, работа ресторанов в ночное время, работа хостелов, плановые операции, массовые мероприятия с участием более 10 человек;

в Донецкой области запрещена работа торгово-развлекательных центров.

Во всех регионах красной зоны, разрешается движение общественного транспорта.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области можно будет посещать учреждения и учреждения, оказывающие социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельствами;

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой области продолжат работу школы, колледжи и вузы и заведения общественного питания.

Во всех регионах красной зоны будут работать банки, страховые агентства, медицинские и ветеринарные учреждения, заправки, станции техобслуживания автомобилей, ремонт бытовой техники и почта.

Карантин в Украине

Согласно решению Кабмина, адаптивный карантин в Украине будет действовать до 31 декабря.

Из-за непростой эпидемиологической ситуации произошло карантинное зонирования: появилось разделение на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

Такой механизм помогает понимать, где нужно усиливать или ослаблять ограничения через Covid-19.