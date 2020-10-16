Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не означает отсутствие болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— До 30% ПЦР-тестов являются негативными с подтвержденным диагнозом коронавируса. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологией человека, — сообщил Максим Степанов.

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По его словам, в Украине больным коронавирусом ставят соответствующий диагноз, учитывая симптомы. В то же время иногда их ПЦР-тесты имеют отрицательный результат.

Тесты на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины заказало новые ПЦР-тесты, которые будут определять несколько болезней сразу.

Среди них — коронавирус и грипп.

Изготовлением новых современных тестов будут заниматься три украинские компании, рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.