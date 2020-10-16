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Факты / Украина / Общество

Для тестирования вакцины от Covid-19 привлекут более 4 тыс. украинцев

Как только материалов для проведения тестирования вакцины против Covid-19 будет достаточно и они подтвердят свою безопасность для исследования, к испытанию привлекут 4,2 тыс. украинских добровольцев.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.

— Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня работаем над экспертизой этих материалов.

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По ее словам, добровольцы, которые захотят принять участие в тестировании, смогут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация обо всех исследованиях.

Также Татьяна Думенко добавила, что в исследовании вакцин рассматриваются клинические центры следующих городов: несколько в Киеве, несколько в Виннице, Львове, Ивано-Франковске.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что приблизительная стоимость вакцины от коронавируса в Украине составит $40 за дозу.

Конечная цена еще не сформирована, но компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу испытаний, называли предварительную стоимость $37.

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