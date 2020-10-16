Погода на 16 октября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

16 октября в Украине температура воздуха прогреется от +8°C до +23°C.

Ближайшая пятница ожидается с дождями, которые периодически, но с прояснениями, охватят запад Украины.

Завтра на юге, востоке и в центре Украины будет теплая погода с температурой воздуха +18°C …+23°C.

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На севере Украины температура будет в пределах +12°C…+15°C.

Похолодание ожидается 16 октября на западе страны. Здесь возможны дожди, предполагается температура днем ​​не выше +8°C…+13°C.

Снег в Карпатах

На высокогорье Карпат 14 октября выпало до 5 сантиметров снега. Также фиксировались сильные дожди.

Температура воздуха на снеголавинных станциях Пожежевская и Плай опустилась до -1°C.