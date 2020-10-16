Кто оплатит всенародный опрос Зеленского

Всенародный опрос, проведение которого президент Владимир Зеленский анонсировал на 25 октября, проведет общественная организация, которую официально представят позже.

Финансировать его будут меценаты. Об этом сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект.

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Евгения Кравчук отметила, что президент лично давал ориентиры и выбирал направления пяти вопросов всенародного опроса.

Также она добавила, что рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами.

13 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что в день местных выборов 2020, кроме бюллетеня, все получат дополнительный листок с пятью вопросами. В частности, один из них касается сокращения количества депутатов в Верховной Раде.

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Да

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Утром 16 октября президент озвучил финальные вопросы всенародного опроса.

Источник: Громадське радіо