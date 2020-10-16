Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября.

Дату местных выборов в Украине установили во время заседания в Верховной Раде 16 июля.

25 октября пройдут местные выборы, в частности, будут выбрать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

Старт избирательной кампании намечен на 5 сентября.

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Выборы в Крыму и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей проводиться не будут.

Местные выборы 2020

На местных выборах 2020 кандидаты на должность мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей в городе.

Залог составит от 19 до 445 тыс. грн. Максимальную сумму заплатят кандидаты на кресло мэра Киева, Харькова и Днепра — 445 тыс. грн, 219 тыс. грн и 157 тыс. грн соответственно.

11 июня ЦИК разрешила голосовать гражданам без прописки, а это более 1 млн человек. К ним относятся лица, которым исполнилось 18 лет, и они не успели зарегистрироваться.