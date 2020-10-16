Когда украинцы смогут свободно путешествовать в ЕС — прогноз посла Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен спрогнозировала, что полноценное восстановление перелетов в страны ЕС состоится летом 2021 года.

По ее словам, к тому времени должна появиться вакцина от коронавируса, которая позволит открыть границы для путешествий.

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Кроме того, Анка Фельдгузен сказала, что украинцы, вероятно, смогут надеяться на отпуска в Европе следующим летом.

— Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможны. Мы и сами этого ждем, — сообщила посол Германии.

Также она отметила, что ограничения на поездки действуют не только для граждан Украины, даже внутри ЕС есть красные зоны, где существует ограничение путешествий.

Безвиз в Украине

5 октября депутаты Европейского парламента написали открытое письмо главе фракции Слуга народа Давиду Арахамия, в котором напомнили украинской власти предвыборные обещания и пригрозили отменой безвизового режима с ЕС для олигархов и политиков.

По их словам, отдельные нардепы фракции Слуга народа распространяют дезинформацию Кремля, организуя нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП.