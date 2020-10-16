Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

16 октября в Киеве зафиксировали 455 новых случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 29 412 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 557 человек, за сутки — 22 киевлянина.

За последние сутки выздоровели 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.

261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;

163 человека в возрасте от 18 до 87 лет;

15 девочек от 2 до 16 лет;

16 мальчиков от 2 до 17 лет.

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Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Оболонском районе — 88, в Дарницком — 64 и Подольском — 62.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: