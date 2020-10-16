Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

16 октября в Киеве зафиксировали 455 новых случаев заражения Covid-19.
Всего в столице 29 412 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус унес жизни 557 человек, за сутки — 22 киевлянина.
За последние сутки выздоровели 189 человек. Всего коронавирус преодолели 10 475 жителей Киева.
- 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;
- 163 человека в возрасте от 18 до 87 лет;
- 15 девочек от 2 до 16 лет;
- 16 мальчиков от 2 до 17 лет.
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Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Оболонском районе — 88, в Дарницком — 64 и Подольском — 62.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.