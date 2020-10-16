Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение

Курсант Вячеслав Золочевский, что выжил в катастрофе Ан-26 25 сентября, решил продолжить учебу.
Ректор Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский вручил курсанту медаль За военную службу, присвоенную ему президентом.
Сегодня Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
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Парень отметил, что у него впереди несколько недель реабилитации, после чего он начнет догонять учебную программу.
Катастрофа под Чугуевом
Вечером 25 сентября случился авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом Харьковской области.
На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.
ГБР начало расследование авиакатастрофы самолета и рассматривает четыре версии.
Источник: АрміяІнформ
Фото: АрміяІнформ