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Факты / Украина / Общество

Курсант, который выжил во время катастрофы Ан-26, продолжит обучение

Курсант Вячеслав Золочевский, что выжил в катастрофе Ан-26 25 сентября, решил продолжить учебу.

Ректор Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба генерал-майор Александр Туринский вручил курсанту медаль За военную службу, присвоенную ему президентом.

Сегодня Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Читайте: Зеленский посмертно наградил курсантов и экипаж Ан-26 медалями За военную службу

  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
  • Курсант Вячеслав Золочевский продолжит обучение
Курсант, который выжил во время катастрофы Ан-26, продолжит обучение / 4 фотографии

Парень отметил, что у него впереди несколько недель реабилитации, после чего он начнет догонять учебную программу.

Катастрофа под Чугуевом

Вечером 25 сентября случился авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом Харьковской области.

На борту было 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.

ГБР начало расследование авиакатастрофы самолета и рассматривает четыре версии.

Источник: АрміяІнформ

Фото: АрміяІнформ

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