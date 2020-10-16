Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев заболел коронавирусом.

На период отсутствия Чернышева, обязанности министра будет исполнять первый заместитель Василий Лозинский.

— Планирую провести ближайшие две недели на самоизоляции. Все рабочие вопросы буду решать и контролировать дистанционно. В этом году мы все должны освоить эту привычку и научиться быть эффективными в реальной жизни и фактических делах, оставаясь в онлайне. В Минрегионе мы одни из первых начали дистанционный формат работы, — отметил Чернышов.

Антирекорд коронавируса

За сутки еще 5 992 положительных теста на Covid-19. Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 16 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 287 231 гражданин.

За время эпидемии от осложнений умерло 5 408 человек, а за сутки — 106. В то же время выздоровели уже 121 919 украинцев, из которых 2 269 — за последний день.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 544, в Одесской — 502 и в Киеве — 455.