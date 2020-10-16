В Министерстве здравоохранения Украины четко определили приоритетные группы населения, которым первыми будут проводить вакцинацию от коронавируса.
Спасительное вещество от Covid-19 получат украинцы, которые находятся в группе риска.
Среди них — пенсионеры, а также граждане страны, у которых есть сопутствующие заболевания.
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Кроме того, прививки сделают украинцам, которые находятся в группе риска из-за выполнения своих профессиональных обязанностей.
Вакцина от коронавируса
Украина надеется одной из первых среди государств получить вакцину от коронавируса.
Страна присоединилась к инициативе Covax, ей могут выделить вещества против Covid-19 двух производителей — AstraZeneca и Novavax.
Вакцина будет поставляться сразу после регистрации компаниями-разработчиками и переквалификации ВОЗ.