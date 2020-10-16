МВФ прогнозирует сокращение населения Украины до 2025 года

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение населения Украины в 1 млн за следующие шесть лет.

Опубликовали его в материалах в октябрьском обзоре World Economic Outlook.

По данным МВФ, на конец 2019 года населения составило 41,733 млн человек, что меньше, чем официальные данные Госкомстата — 41,902 млн человек.

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Прогноз МВФ:

2020 год — 41,536 млн человек;

2021 год — 41,369 млн человек;

2022 год — 41,204 млн человек;

2023 год — 41,039 млн человек;

2024 год — 40,875 млн человек;

2025 год — 40,712 млн человек.

Мировая миграция

Более 1 млрд людей планеты к 2050 году могут столкнуться с вынужденным переселением из-за быстрого роста населения, недостаток доступа к продовольствию и воды.

Наибольшая миграция возможна из районов Африки южнее Сахары, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.