В городе Харькове и области не хватает врачей, которые могут работать в медицинских учреждениях, куда госпитализируют больных коронавирусом.

— Мы знаем, что сейчас ситуация в больницах города Харькова и области сложнейшая. И я уже неоднократно говорил о том, что у нас не хватает врачей и свободных палат для пациентов, — отметил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Читайте: Харьков вводит только часть ограничений красной зоны: что запретят

Сейчас руководство оперативно решает вопросы о разгрузке профильных больниц и перевода больных в учреждения лечения.

— Соответствующее решение о том, в какие больницы мы будем направлять больных, будет принято и озвучено в ближайшее время. Подробности позже, — подчеркнул Кучер.

Харьков в красной зоне

15 октября Харьков попал в красную зону карантина.

Городские власти уже заявили, что общественный транспорт, магазины и рынки продолжат работу в обычном режиме.

Полностью будут закрыты развлекательные зоны ТРЦ.

Джерело: Алексей Кучер