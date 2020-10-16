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Факты / Украина / Общество

Необходимости пока нет: Степанов о госпиталях для больных Covid-19

Министерство здравоохранения уже две-три недели рассматривает возможность разворачивания дополнительных госпиталей, если ухудшится ситуации с заболеваемостью Covid-19.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, план прорабатывается, чтобы иметь представление, сколько времени на это понадобится и что для этого необходимо.

– Чтобы мы максимально быстро могли развернуть такой временный госпиталь на той или иной территории, в том числе используя и спортивные заведения, где есть большие помещения, – добавил Степанов.

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Он напомнил, что критическая ситуация наступит, если в больницах будут заполнены 52 тыс. мест. Пока же этот показатель составляет 22 тыс., и сегодня госпитализировали 866 новых больных.

Госпитали для больных Covid-19

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что такие госпитали для больных Covid-19 будут разворачивать, когда государственные больницы будут загружены более чем на 80%.

Но уже сейчас, по его словам, идет подготовка, чтобы такой госпиталь можно было развернуть за три-четыре дня.

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