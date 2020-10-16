Опросы Зеленского: о чем каждый из вопросов президента

Этот вопрос от главы государства можно назвать риторическим. Конечно, за 29 лет независимости украинцы успели устать от проявлений коррупции в стране.

Важным соответствующий вопрос является в борьбе с коррупцией. Скорее всего, для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Сейчас пожизненное заключение в Украине применяется только как альтернатива для наказаний за особо тяжкие преступления.

Ее могут использовать в делах, касающихся, например, умышленного лишения жизни, посягательства на половую свободу несовершеннолетних. Но используют высшую меру наказания только тогда, когда суд считает, что назначить другой приговор невозможно.

С момента избрания Зеленского президентом прошло около полутора года, но до сих пор ни одна “большая рыба” не оказалась за решеткой. Возможно, первый вопрос это такая себе “прелюдия” к возможным задержаниям и попытка напугать крупных коррупционеров.

Но перед тем, как отвечать на этот вопрос, все же хотелось бы увидеть результаты деятельности антикоррупционных органов в делах о хищении в особо крупных масштабах.