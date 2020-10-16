Опросы Зеленского: о чем каждый из вопросов президента

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
Этот вопрос от главы государства можно назвать риторическим. Конечно, за 29 лет независимости украинцы успели устать от проявлений коррупции в стране.
Важным соответствующий вопрос является в борьбе с коррупцией. Скорее всего, для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Сейчас пожизненное заключение в Украине применяется только как альтернатива для наказаний за особо тяжкие преступления.
Ее могут использовать в делах, касающихся, например, умышленного лишения жизни, посягательства на половую свободу несовершеннолетних. Но используют высшую меру наказания только тогда, когда суд считает, что назначить другой приговор невозможно.
С момента избрания Зеленского президентом прошло около полутора года, но до сих пор ни одна “большая рыба” не оказалась за решеткой. Возможно, первый вопрос это такая себе “прелюдия” к возможным задержаниям и попытка напугать крупных коррупционеров.
Но перед тем, как отвечать на этот вопрос, все же хотелось бы увидеть результаты деятельности антикоррупционных органов в делах о хищении в особо крупных масштабах.
Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
Этот вопрос сегодня является одним из самых непонятных. Можно с уверенностью сказать, что значительная часть украинцев даже не знают, что такое свободная экономическая зона.
Указанная тема требует специфических знаний, которые есть только у профессиональных экономистов. И даже если бы у всех были соответствующие знания, остается слишком много неизвестных.
Если разобрать терминологию, то свободной экономической зоной можно назвать часть территории страны, на которой действуют особые условия для ведения бизнеса, уплаты налогов, инвестирования и тому подобное.Читайте: Кто оплатит всенародный опрос Зеленского Разумков о всенародном опросе: это не может быть репетицией референдума Прямая демократия и выполнение обещания - политолог об анонсированном Зеленским опросе
Даже зная это, у нас нет расчетов и понимания, что же даст СЭЗ на Донбассе. Ведь сначала это будут, почти со 100% вероятностью, потери для бюджета, что нужно будет как-то покрывать.
Вспомним открытие рынка земли. Во время информационной кампании к принятию закона неоднократно объясняли, как это повлияет на экономику Украины и жизнь граждан. Со свободной экономической зоной, по меньшей мере сейчас, мы такого не наблюдаем.
В Офисе президента говорят, что основной целью должно стать укоренение эффективной реинтеграционной модели оккупированных территорий. Поэтому отвечать на вопрос нужно отталкиваясь от этой идеи.
Нужно ли сократить Верховную Раду Украины в 300 народных депутатов?
Для Украины не в новинку вопрос уменьшения количества народных депутатов, особенно из проталкивания отдельных лиц по партийным спискам. Даже в Слуге народа мы увидели, что количество не означает качество.
Фактически и с уменьшением количества граждан Украины, должно уменьшиться и число парламентариев. На эту теорию конституционного права в президентской партии ссылаются еще с начала 2020 года.
Сейчас же в Офисе президента обосновывают вопрос необходимостью приспосабливаться к новым реалиям мира, где качество всегда важнее количества. А также тем, что без поддержки украинцев будет сложно собрать необходимые 300 голосов в парламенте, чтобы внести изменения в Конституцию.
Кроме того, уменьшение количества народных депутатов приведет и к сокращению расходов на их содержание.
И нужно не забывать и о том, что уменьшится и количество людей, которые будут работать в комитетах. А это существенно повлияет на рассмотрение законопроектов, из которых часто необходимо убирать лишнее.
Хотя с уменьшением народных депутатов может снизиться и количество законодательных инициатив, что опять же апеллирует к качеству вместо количества.
Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях?
Этот вопрос, видимо, станет одним из самых противоречивых в опросе. Далеко не все понимают, что вкладывается в понятие легализации медицинской марихуаны.
Ее легализация в Украине не будет означать доступность на каждом шагу, а продажу только в специализированных точках и по рецепту врача.
Но марихуану не будут прописывать из-за любой болезни, а использовать в основном для облегчения сильной боли.
— Аргументы сторонников этой идеи известны: коноплю без наркотического эффекта могут использоваться как эффективное и легкое обезболивающее.
Также применение медицинской марихуаны в государствах, где это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны, — говорится в объяснении Офиса президента.
По предварительным подсчетам, в Украине проживает около 2 млн человек, жизнь которых улучшится от применения медицинской марихуаны.
Да, есть препараты, которыми можно заменить каннабис. Но стоит вспомнить, что у каждого лекарства есть недостатки. Даже у слабых обезболивающих есть побочные эффекты, список которых иногда растягивается на значительную часть инструкции по применению.
То есть у любого препарата есть коэффициент полезного действия против вреда. И по сравнению с каннабисом у многих лекарств, которые применяют в случаях сложных травм, болезней и т. д. вред гораздо выше.
Нужно ли на международном уровне поднять вопрос о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму?
Этот вопрос больше касается новых переговоров и попытки вернуть оккупированные территории. Будет ли этот меморандум действенным инструментом, это уже другой вопрос, но при поддержке народа о нем смогут снова вспомнить.
Фактически, украинцы будут выражать согласие или несогласие с использованием отдельных положений Будапештского меморандума для попытки заставить все стороны выполнять свои обязательства.
Мы не знаем, как это будет реализовываться и к чему приведет. Будет ли это давление на Россию, или попытка договориться с другими подписантами меморандума.
Настораживают лишь слова Зеленского: или все подписанты Будапештского меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто. Вряд ли Украина начнет ядерную программу, но на другие подобные договоры будет смотреть совсем иначе.
— Игнорирование обязательств государств-подписантов по Будапештскому меморандуму перед Украиной ставит под сомнение весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения, — сообщают в Офисе президента.
А Украина прекрасно знает, чем грозит неисполнение договоров подписантами и слабая реакция на это.
Будапештский меморандум является соглашением между Украиной, РФ, США и Великобританией об отказе нашей страны от ядерного статуса. То есть согласно ему Украина отказалась от обладания ядерным оружием.
За это страны-подписанты согласились не применять ядерное оружие против Украины, уважать ее территориальную целостность и суверенитет, воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, а также экономического давления.