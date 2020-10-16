Кока-Кола Украина и EdEra запускают онлайн-курс, который поможет владельцам бизнеса в сфере HoReCa поддержать и развить свои заведения несмотря на COVID-19 и кризис.

Курс нацелен помочь спланировать бюджет, усилить свой бренд, чтобы он помогал получать прибыль, наладить коммуникации с клиентами и персоналом, адаптироваться к работе в условиях карантинных и посткарантинних ограничений и многое другое.

Мы открыты! Спецкурс для HoReCa от Coca-Cola состоит из пяти модулей. Каждый из них в свою очередь — с трех видеоинтервью с экспертами-практиками, которые имеют значительные личные достижения и опыт работы в международных компаниях, влиятельных общественных организациях, успешных заведениях со сферы HoReCa.

Эксперты подобраны так, что охватывают весь спектр необходимых для успешного бизнеса навыков. Кроме просмотра видеолекций, участники курса получат возможность проходить тесты и работать с практическими материалами — шаблонами, чеклистами — и получат списки полезной литературы и дополнительных курсов.

Для того, чтобы воспользоваться курсом, можно просматривать модули в любой последовательности:

маркетинг: как спланировать бюджет на маркетинг, качественную рекламу и усилить собственный бренд;

как спланировать бюджет на маркетинг, качественную рекламу и усилить собственный бренд; команда: как подобрать нужных людей, создать клиентский сервис и разрешать конфликты;

как подобрать нужных людей, создать клиентский сервис и разрешать конфликты; контроль качества: какие документы нужны для открытия и ведения бизнеса, в чем заключаются проверки предприятия и какие меры следует внедрить из-за COVID-19;

какие документы нужны для открытия и ведения бизнеса, в чем заключаются проверки предприятия и какие меры следует внедрить из-за COVID-19; финансы: как составить бизнес-план, контролировать бюджет заведения и рассчитывать зарплату работникам;

как составить бизнес-план, контролировать бюджет заведения и рассчитывать зарплату работникам; диджитал: как вести Instagram-страницу, сотрудничать с блогерами и почему не стоит накручивать подписчиков.

Для закрепления информации после просмотра следует пройти тесты, которые находятся под каждым видео.

Мы открыты! Спецкурс для HoReCa от Coca-Cola является частью глобальной кампании #ВідкритіНібиВперше (#openlikeneverbefore). Эта кампания основана на философии открытости и оптимизма, она о том, что понятие нормы изменилось и нужно адаптироваться к новым условиям, чтобы делать мир лучше.

Это основная причина того, почему сейчас Кока-Кола направляет свою поддержку именно местным отелям, кафе и ресторанам. Такие заведения — это часть жизни, людям хочется встречаться, видеться с друзьями, и рестораны — это то место, которое всех объединяет.

Кампания #ВідкритіНібиВперше в том числе хочет поддержать бизнес в каждой стране рядом инициатив и активностей.

— Кампания #ВідкритіНібиВперше имеет много проявлений в течение года. В Украине поддержку через партнерские креативные решения получили пока около 900 наших клиентов, а через сотрудничество с агрегаторами доставки еды — более 650. Отличным примером передачи нашего опыта, знаний и экспертизы является образовательный курс в партнерстве с EdEra. Ведь по данным исследований интерес к обучению вырос на 35%, и мы счастливы, что партнерство с EdEra предоставляет возможности тем, кто в этом наиболее нуждается, — отметил Камран Искандаров, генеральный менеджер Кока-Кола Украина.

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Основатель студии онлайн-образования EdEra Илья Филиппов сказал, что они очень рады присоединиться к кампании Coca-Cola #ВідкритіНібиВперше и поддержать украинских предпринимателей в эти нелегкие времена.

Они убеждены, что именно образование и постоянное желание самосовершенствоваться является залогом успеха. Верят в то, что этот онлайн-курс поможет бизнесу в сфере HoReCa не просто остаться на плаву во время пандемии, но и открыть новые возможности для развития.

Онлайн-курс Мы открыты! Спецкурс для HoReCa от Coca-Cola доступен с 16 октября. Он бесплатный, а слушатели, которые успешно сдадут финальный экзамен, получат сертификат.

Компания Кока-Кола — это компания по производству напитков, которая предлагает 500 брендов в более чем 200 странах. Вместе с ботлер-партнерами мы помогаем трудоустроить более 700 тыс. человек, помогая развивать экономические возможности местным сообществам по всему миру.

Мы постоянно совершенствуем наше портфолио, начиная с напитков с меньшим содержанием сахара и заканчивая внедрением инновационных продуктов на рынок. Мы также работаем над уменьшением нашего воздействия на окружающую среду путем восстановления водных ресурсов и обеспечивая переработку упаковки.

Во всем мире мы вносим положительные изменения в жизни в местных общинах путем поддержки их бизнеса или путем инвестиций в усиление прав и возможностей женщин. До конца 2020 года такой заботой будет охвачено 5 млн женщин.

В Украине представлены десятки брендов компании Кока-Кола: сладкие газированные напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, питьевая она BonAqua, соки Rich, а также холодные чаи, спортивные и энергетические напитки.

Украина также является важной ареной реализации глобальных проектов Кока-Колы в области социальной ответственности. Только за 2019 год в Украине мы предоставили около $600 тыс. для поддержки проектов наших партнерских организаций в ключевых стратегических направлениях: расширение прав и возможностей женщин, восстановление водных запасов, воплощение программы Мир без отходов.

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