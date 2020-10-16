США полностью поддерживают позицию Украины, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться только после возвращения Киеву контроля над украинской-российской границей и обеспечения соответствующих условий безопасности в регионе.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

— Процедура выборов (во временно оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей, — Ред.) не может проводиться без обеспечения надлежащей безопасности границ. Для того, чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий, — отметил представитель Госдепартамента США.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, отметив, что весь Донбасс является территорией Украины.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют ли зоны карантина в Украине на избирательный процесс.