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Факты / Украина / Общество

Только объединив все старания МОЗ с соблюдением правил карантина можно победить коронавирус — эксперт

Несмотря на рост заболеваемости, МОЗ во главе с Максимом Степановым удается не допустить коллапса медицинской системы.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Виктор Скаршевский.

— Коронавирус продолжает испытывать украинскую систему здравоохранения на прочность: растет количество инфицированных и заполняемость больничных
коек.

Система оказалась пока прочнее.

Ведь несмотря на скачок заболеваемости с 2-3 тыс. на конец сентября до почти сегодняшних 6 тыс. — коллапса медицинской системы не произошло.

При том, что наше убитое за 29 лет здравоохранение было совершенно не готово к пандемии в начале, — написал он.

Он отметил, что по сравнению с апрелем 2020 года, когда в больницах было до 12 тыс. коек для приема больных на COVID-19, сейчас готово более 34 тыс. и в резерве есть еще 6,5 тыс.

— Всего украинская медсистема готова выставить 52 тыс. коек. Если в апреле у нас делали 200 ПЛР-тестов в день, то сейчас — это более 34 тыс., — подчеркнул эксперт.

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Также он добавил, что любая медицинская система имеет свой ресурс. Поэтому без соблюдения гражданами правил эпидбезопасности, МОЗ в одиночку не победить эпидемию.

— Как бы не старался Минздрав во главе с министром Максимом Степановым, побороть эпидемию в одиночку они не смогут. Поэтому сейчас, как никогда, важно соблюдать все правила эпидбезопасности.

Это касается не только граждан, но и местных органов власти, которые сейчас находятся в предвыборной борьбе и часто пренебрегают правилами эпидбезопаности.

Только придерживаясь правил, мы сможем выйти из этой критической ситуации с наименьшими потерями, — подытожил Виктор Скаршевский.

Ранее Факты ICTV сообщали, что от коронавируса умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук.

Фото: Dreamstime

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