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Факты / Украина / Общество

В Киеве откроют дополнительную лабораторию для исследования ПЦР-тестов

В Киеве планируют открыть дополнительную лабораторию для исследования тестов на коронавирус в городской больнице №6.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

— Это одна из опорных больниц, где принимают больных коронавирусом с марта этого года. А в прошлом месяце на базе медучреждения развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек, в том числе 12 коек интенсивной терапии, — сказал Кличко.

Из городского бюджета было выделено 28,5 млн грн и были приобретены медикаменты, семь аппаратов ИВЛ среднего класса и два портативных аппараты, необходимые защитные средства и костюмы.

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По словам Кличко, именно поэтому на базе этой больницы будет оборудована новая лаборатория, где будут делать ПЦР-тесты.

Показатель тестирования в Киеве является самым высоким в Украине и составляет сегодня более 300 тестов на 100 тыс. жителей. Всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре начала пандемии исследовали более 155 тыс. образцов биоматериала — методом ПЦР. А методом ИФА — более 27,5 тыс. тестов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 16 октября зафиксирован очередной антирекорд новых случаев коронавируса — 5 992.

За время эпидемии от осложнений умерло 5 408 человек, а за сутки — 106. В то же время выздоровели уже 121 919 украинцев, из которых 2 269 — за последний день.

Наибольшее количество больных наблюдается в Киеве — 29 412, Харьковской области — 27 457, Львовской — 24 171 и Одесской — 18 013.

Источник: КГГА

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