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Факты / Украина

У Николая Тищенко положительный тест на коронавирус

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко подтвердил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

– Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение, – написал он в соцсети.

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Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась.

Чувствую себя как танк, которому…

Опубликовано Николаем Тищенко Пятница, 16 октября 2020 г.

Рада на карантине

Верховная Рада отменила пленарные заседания до середины октября из-за стремительного распространения коронавируса среди народных депутах.

Парламентарии две недели — 5-9 октября и 12-16 октября – работали в комитетах.

Следующее заседание Рады состоится только во вторник, 20 октября, в другие дни месяца парламентарии будут работать с избирателями.

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