Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко подтвердил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

– Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение, – написал он в соцсети.

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