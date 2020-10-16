Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко подтвердил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
– Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение, – написал он в соцсети.
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Сдал тест на коронавирус – результат положительный. Температура 36,8 – поднялась.
Чувствую себя как танк, которому…
Опубликовано Николаем Тищенко Пятница, 16 октября 2020 г.
Рада на карантине
Верховная Рада отменила пленарные заседания до середины октября из-за стремительного распространения коронавируса среди народных депутах.
Парламентарии две недели — 5-9 октября и 12-16 октября – работали в комитетах.
Следующее заседание Рады состоится только во вторник, 20 октября, в другие дни месяца парламентарии будут работать с избирателями.