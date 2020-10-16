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Факты / Украина / Общество

Украина может получить две вакцины от коронавируса — Ляшко

Украина в рамках инициативы Covax может получить вакцины от коронавируса производителей AstraZeneca и Novavax.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Украина будет обеспечена вакцинами против коронавируса после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ. Мы делаем все возможное, чтобы получить вакцину одними из первых. Для этого вошли в инициативу Covax, страны которой получат вакцину бесплатно или дешевле рыночной стоимости.

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По словам Виктора Ляшко, ожидается, что будет несколько траншей вакцины, чтобы покрыть как минимум 20% населения из приоритетных групп.

Это, в частности, работники медучреждений с высоким риском инфицирования, работники, обеспечивающие реагирование на чрезвычайные ситуации, люди с сопутствующими заболеваниями, люди старшего возраста, работники с критическим уровнем риска, работники школ, люди, проживающие в приютах для бездомных.

Накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина сможет получить от ЕС до 8 млн доз вакцины от Covid-19.

В целом Европейский Союз выделил €400 млн Фонду Covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), который обеспечит приобретение до 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.

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