Офис президента рассматривает варианты создания свободной экономической зоны на подконтрольных и временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

— Эта идея давно обсуждается в Офисе президента. Как для “континентальной” территории Донбасса, которая контролируется Украины, так и для той части, которая сейчас не подконтрольна нам, но должна будет снова реинтегрироваться. Исходя из этой задачи, продолжалось постоянное наработки возможных решений, — отметил Устенко.

По его словам, подконтрольная часть Донбасса требует дополнительного развития, которое предусматривало бы дополнительное финансирование из бюджета. По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать около $10 млрд. Но возможности госбюджета ограничены из-за пандемии коронавируса.

Читайте: Что такое свободная экономическая зона и почему этот вопрос подняли в опросе

Олег Устенко отметил, что в случае наступления мира нужно будет часть государственных расходов переориентировать на оккупированные территории.

— Часть госрасходов придется переориентировать на ту территорию, когда наступит мир. Причем мир — это категория не экономическая. Но если ты тратить деньги на ту территорию, где нет финансов, важна роль частного сектора, — сообщил советник.

Создание свободной торговли рассматривается как один из стимулов привлечения инвесторов.

Объясняя причину вынесения этого вопроса для всеукраинского опроса, Устенко отметил, что экономические вопросы на пике политического цикла и нужно консолидированное мнение.

Кроме того, эксперт не исключает рисков, которые может повлечь решение введение свободной торговли, однако нынешние риски в виде контрабандных потоков являются высокими.

Всенародный опрос Зеленского

15 октября президент Украины Владимир Зеленский обнародовал второй вопрос всенародного опроса, который состоится на местных выборах 25 октября.

Оно звучит так: Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?