Курс валют НБУ на 16 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил на 16 октября курс доллара на уровне 28,33 грн, чем ослабил гривну на 2 копейки.

Евро подешевел на 22 копейки, курс этой валюты составляет сейчас 33,17 грн, сообщается на официальном сайте НБУ.

Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,362 грн.

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Курс валют на 16 октября 2020:

$1 — 28,31 грн;

€1 — 33,17 грн;

1 польский злотый — 7,44 грн;

1 российский рубль — 0,362 грн.

Рост курса доллара

Курс доллара к гривне связан со спросом со стороны импортеров к потребительским товарам.

Валюту также активно покупают предприятия, имеющие выплаты по внешним заимствованиям.

В то же время НБУ не видит факторов для долгосрочного ослабления гривни, поскольку экспорт из Украины во время кризиса снизился значительно меньше импорта.