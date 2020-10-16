Курс валют НБУ на 16 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил на 16 октября курс доллара на уровне 28,33 грн, чем ослабил гривну на 2 копейки.
Евро подешевел на 22 копейки, курс этой валюты составляет сейчас 33,17 грн, сообщается на официальном сайте НБУ.
Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,362 грн.
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Курс валют на 16 октября 2020:
- $1 — 28,31 грн;
- €1 — 33,17 грн;
- 1 польский злотый — 7,44 грн;
- 1 российский рубль — 0,362 грн.
Рост курса доллара
Курс доллара к гривне связан со спросом со стороны импортеров к потребительским товарам.
Валюту также активно покупают предприятия, имеющие выплаты по внешним заимствованиям.
В то же время НБУ не видит факторов для долгосрочного ослабления гривни, поскольку экспорт из Украины во время кризиса снизился значительно меньше импорта.