PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро существенно подешевел — курс валют на 16 октября

Национальный банк Украины установил на 16 октября курс доллара на уровне 28,33 грн, чем ослабил гривну на 2 копейки.

Евро подешевел на 22 копейки, курс этой валюты составляет сейчас 33,17 грн, сообщается на официальном сайте НБУ.

Российский рубль немного подешевел, его курс составляет 0,362 грн.

Читайте: МВФ назвал курс гривны к доллару

Курс валют на 16 октября 2020:

  • $1 — 28,31 грн;
  • €1 — 33,17 грн;
  • 1 польский злотый — 7,44 грн;
  • 1 российский рубль — 0,362 грн.

Курс валют НБУ на 16 октября 2020 в Украине

Рост курса доллара

Курс доллара к гривне связан со спросом со стороны импортеров к потребительским товарам.

Валюту также активно покупают предприятия, имеющие выплаты по внешним заимствованиям.

В то же время НБУ не видит факторов для долгосрочного ослабления гривни, поскольку экспорт из Украины во время кризиса снизился значительно меньше импорта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка