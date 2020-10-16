Во время местных выборов 2020 на должность мэра Днепра претендует действующий глава города Борис Филатов.

Накануне выборов в Украине Факты ICTV подготовили биографию кандидата.

Биография Бориса Филатова

Кандидат родился 7 марта 1972 года в Днепре.

Образование получил в Днепровском национальном университете им. О. Гончара, специальности — история и обществоведение, правоведение.

Начал карьеру как юристконсульт и преподаватель права. С 2000 до 2005 года работал адвокатом.

С 2005 до 2014 года работал журналистом, вел программу в сфере журналистских расследований.

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В 2014 году Филатова избрали народным депутатом VIII созыва в 27 мажоритарном округе в Днепре, баллотировался как самовыдвиженец.

Работал как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия и Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации и межфракционного объединения Укроп.

Также в 2014 году исполнял обязанности замглавы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.

С 2015 года — мэр Днепра, на выборах представлял партию Укроп. После избрания на должность градоначальника сложил полномочия нардепа.

На выборах 2020 года баллотируется на второй срок.

В социальной сети Facebook имеет две страницы — официальную и личную.

Выборы мэра Днепра

25 октября 2020 года жители Днепра будут выбирать нового градоначальника.

На местных выборах 2020 городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на эту должность.

Подробнее о выборах мэра Днепра читайте на Фактах ICTV.

Источник: Днепровский горсовет