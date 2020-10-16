В Киеве из-за случаев заболевания коронавирусом среди учителей на карантин закрыли уже восемь школ.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга.

— Ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях города, к сожалению, ухудшается. На сегодня в Киеве закрыты на карантин уже восемь школ. Из них три — в Печерском районе, три — в Оболонском и по одной — в Подольском и Дарницком районах.

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Учитывая такую ​​ситуацию, на дистанционное обучение отправили 598 классов в 182 школах. Всего коронавирусом болеют 579 школьников и 449 педагогов.

Также на карантине три детских сада. Из-за выявленных случаев Covid-19 временно закрыли 86 групп в 75 заведениях.

Несмотря на то, что Кабмин рекомендовал отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября, Виталий Кличко отметил, что школьные каникулы в Киеве начнутся 21 октября.